巴西班让果菜批发中心 今天下午如期重开

出现百多起冠病病例的巴西班让果菜批发中心在关闭三天清洗与消毒后，今天下午3时将如期重开。不过，由于不少工作人员确诊，回去上班的人估计不多。

在批发中心经营蔬菜进口生意的陈姓进口商（33岁）昨天接受《联合早报》访问时说，进口蔬菜通常是早上运到新加坡，因此多数进口商都会等到明天上午才到批发中心。

“晚上在批发中心工作的多数是批发商，他们当中有很多人确诊，所以批发中心重开后也不会有很多人回去。”

进口商与批发商都在巴西班让果菜批发中心工作。由于批发商负责把蔬果卖给巴刹与餐馆等商业客户，因此接触的人较多。

陈姓进口商透露，批发中心将划分为蔬菜区、水果区与干粮区，工作人员须戴手环以辨别他们属于哪一区，并且不得跨入其他区。

这个做法与暴发感染群的裕廊渔港重开后的措施类似。

本地约三成的水果与一半的蔬菜都由巴西班让果菜批发中心处理。截至昨天，巴西班让果菜批发中心感染群累计127起病例，其中115人是工作人员，四人是商业访客，八人是确诊者的家属。

新加坡食品局早前宣布批发中心本周一下午3时关闭清洗与消毒。据了解，当局已承诺让批发中心如期重开，而且为进口商等作了简报。

在巴西班让果菜批发中心一家蔬果进口公司处理账目的陈淑芳（25岁）受访时同样指出，由于蔬果通常是上午运到，因此老板通知员工明天上午才回去上班。

她说，虽然自家公司没有人确诊，但隔壁的公司已有四人被感染，让她难免感到不安。“我工作时得跟送货司机拿账单，会接触到他人，因此还是有点担心。”