更多病患居家康复 问诊需求激增 远程医疗平台扩大医生团队 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年9月30日 5:00 AM 远程医疗服务业者MaNaDr平台计划增加医生人数和调整人手，希望能降低等候时间。图为MaNaDr联合创办人张佩佩医生正准备为病患进行远程看诊。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 卫生部上周宣布，还未收到当局通知的病患，如果感到身体不适，可免费向任何远程医疗服务求助，无须等候分配。这导致一些平台问诊量大增，病患反映等候时间变长。随着越来越多冠病患者加入居家康复计划，卫生部委任的远程医疗服务业者处理的问诊量显著增加，有平台的问诊量更是翻倍。由于需求增加，病患反映等候时间变长，一些远程医疗平台正在招募更多医生加入团队。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 家庭医生 远程医疗 首席执行长 冠病19疫情 冒充卫生部官员称受害者邮寄药物被截查 女子代骗子收款判监 艺术创作治愈释囚