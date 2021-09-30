更多病患居家康复 问诊需求激增 远程医疗平台扩大医生团队

卫生部上周宣布，还未收到当局通知的病患，如果感到身体不适，可免费向任何远程医疗服务求助，无须等候分配。这导致一些平台问诊量大增，病患反映等候时间变长。

随着越来越多冠病患者加入居家康复计划，卫生部委任的远程医疗服务业者处理的问诊量显著增加，有平台的问诊量更是翻倍。由于需求增加，病患反映等候时间变长，一些远程医疗平台正在招募更多医生加入团队。