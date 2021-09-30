建屋局委四公司接手 五停摆预购组屋工程下月初逐步复工 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 发布 / 2021年9月30日 5:00 AM 两家Greatearth建筑公司展开清盘程序后，他们承包的Marsiling Grove等预购组屋工程也受到波及。Marsiling Grove的剩余工程将交由新承包商CES Engineering & Construction Pte Ltd接手。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 陷入财务危机的Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd已展开清盘程序。这两家公司负责的五个项目共2982个组屋单位的工程，上个月20日起暂停。建屋局透露，前天委任四家建筑公司接手五个项目。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 建屋发展局 Greatearth 承包商 预购组屋 冒充卫生部官员称受害者邮寄药物被截查 女子代骗子收款判监 艺术创作治愈释囚