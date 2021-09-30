建屋局委四公司接手 五停摆预购组屋工程下月初逐步复工

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来自 / 联合早报

文 /
宋慧纯

发布 / 2021年9月30日 5:00 AM

两家Greatearth建筑公司展开清盘程序后，他们承包的Marsiling Grove等预购组屋工程也受到波及。Marsiling Grove的剩余工程将交由新承包商CES Engineering & Construction Pte Ltd接手。（档案照片）
两家Greatearth建筑公司展开清盘程序后，他们承包的Marsiling Grove等预购组屋工程也受到波及。Marsiling Grove的剩余工程将交由新承包商CES Engineering & Construction Pte Ltd接手。（档案照片）

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陷入财务危机的Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd已展开清盘程序。这两家公司负责的五个项目共2982个组屋单位的工程，上个月20日起暂停。建屋局透露，前天委任四家建筑公司接手五个项目。

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