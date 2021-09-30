建屋局委四公司接手 五停摆预购组屋工程下月初逐步复工

陷入财务危机的Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd已展开清盘程序。这两家公司负责的五个项目共2982个组屋单位的工程，上个月20日起暂停。建屋局透露，前天委任四家建筑公司接手五个项目。

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