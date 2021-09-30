违例办65人聚餐 阿一海鲜与建筑公司各罚6500元

阿一海鲜餐馆涉及在今年2月让建筑公司举办一场65人的公司聚餐，违反安全管理措施，餐馆和建筑公司昨天认罪，两家公司各被判罚款6500元。

违反安全管理措施的两家公司是位于武吉知马赛马公会路200号（The Grandstand）经营“阿一海鲜”餐馆的阿一鲍鱼富临酒家控股私人有限公司，以及建筑公司Asia Piling私人有限公司。

两家公司各面对一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，指它们在今年2月6日违反了冠病19（临时措施）（管制令）条例。

《联合早报》早前报道，这场聚会是建筑公司Asia Piling所举办的公司晚宴。该公司主要出于娱乐和个人性质目的举办这场65人聚会。

主控官庭上说，根据当时的条例，聚餐每一组不能超过八人，而各组之间要保持一米距离。除了婚宴、结婚宣誓仪式或是工作相关的活动外，饮食业者都不能允许超过八人的订桌或食客，即便分桌坐也不可以。

今年2月6日傍晚6时42分，执法人员却观察到“阿一海鲜”餐馆内有九桌的食客，共65人。因此，主办公司及餐馆都违反条例。

主控官指出，虽然活动在餐馆上菜前结束，但倘若执法人员没有出现，公司活动可能会继续。

为了起阻吓作用，主控官促请法官判双方各罚款7000元。

在冠病19（临时措施）法令下，初犯可被判罚款高达1万元、监禁最长六个月，或两者兼施。重犯可被判罚款高达2万元，监禁最长12个月，或两者兼施。