姚泉培曾多次进出监狱，甚至有过无数次轻生的念头，直到有一次看到一名囚犯因自杀未遂成了植物人，才突然醒悟，开始在服刑期间参加基础艺术课程。他认为，出狱后，人生就像一块空白的画布，要涂上什么颜色，由自己决定。

沉沦毒海20多年，进出监狱不下11次，姚泉培在狱中通过画笔找回人生意义。他如今是全职画家，除了成立工作室开班授课，也热衷义工活动。

参加私会党、持械抢劫、勒索、吸毒……姚泉培（54岁）受访时形容以前的日子犹如行尸走肉，过一天是一天。“以前太自我了，总以为自己犯法自己承担，没顾及家人的感受。”

姚泉培曾无数次有过轻生的念头，直到有一次看到一名囚犯因自杀未遂成为植物人，他才突然醒悟，决心痛改前非。

他在服刑期间获选加入狱中的视觉艺术中心，参加基础艺术课程。问及艺术如何改变他的一生，姚泉培说：“我的人生原本是一片暗灰色，艺术创作让我发现，其实生活中充满了我平时没注意到的色彩。”

六年前出狱时，姚泉培已年近半百。“出狱后，人生就像一块空白的画布，要涂上什么颜色，由自己决定。”

这个月，他带领释囚艺术互助小组Canvas的六名成员，以及来自儿童城（Boys' Town）六名热爱摄影的弱势少年，展出名为《西游记》的混合媒介摄影展。这个摄影展是黄廷方综合医院与裕廊社区医院艺术与健康节的项目之一，展出至下月28日。

谈到摄影展的灵感，姚泉培说，儿童城和黄廷方综合医院都坐落在我国西部，因此决定以西部的著名地标为主题。Canvas成员把儿童城少年拍摄的照片印在画布上，再发挥想象进行绘图。

他举例说，其中一幅作品摄于铁道走廊，铁道上布满石头，画中却添上了花朵，寓意前方的路虽崎岖，却能欣赏沿途美景。

姚泉培慨叹：“以前我摧毁了自己的人生、健康和人际关系，现在我的使命是创作。以前总忙着多管闲事，现在却忙得很有意义。”