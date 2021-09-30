冷藏库天花板突坍塌 2000多公吨海鲜腐坏

冷藏库的天花板突坍塌，2000多公吨冷冻海鲜化为乌有。由于坏死发臭的海鲜数量庞大，加上事故现场有积水，清理工作因此难上加难，进行了近一个月都还没完成，冷藏库传出的恶臭味，如今连隔了一条街的厂房都闻得到！

海鲜商今早在答复《联合晚报》询问时强调，目前还在进行清理工作，具体损失还在估算中，但海鲜的供应并没有受到事件的影响。

事件发生在9月3日傍晚时分，地点是在渔港路（Fishery Port Road）一带的一间冷藏库。

在马路对面工作的吴先生（27岁，仓库员工）向《联合晚报》申诉，大约两个星期前，这一带就弥漫着一股恶臭味，他原本以为是他工作的仓库有死老鼠，后来才发现臭味是从马路对面的一家冷藏中心传出来的。

记者走访现场时，其中一间仓库的职员林小姐（20岁）告诉《联合晚报》，冷藏中心里的一间冷藏库天花板坍塌，冷却系统无法操作，里头还有积水，冷藏库里的冷冻海鲜全部坏掉，才会飘出难闻的臭味。“听说里头的海鲜都坏了要丢掉，清洁工进进出出在清理。”

冷藏中心的保安拒绝透露详情，但表示员工在事发后已经日夜忙着进行清理工作，相信很快就会清理干净。

据了解，出事的冷藏库由TheSeafoodCompany海鲜商租下，冷藏库除了天花板坍塌，也出现淹水情况，员工赶着抢救冷冻海鲜，但大部分的海鲜还是坏掉了。

该公司董事经理谢文强回复《联合晚报》询问时说，事发时冷藏库里没有人，职员在外头听到巨响才知道出事，公司目前还在调查事发原因。

谢文强表示，冷藏库存放了各类的冷冻海鲜产品，公司目前还在估算具体损失，也在进行清理工作。他强调，公司将致力满足顾客的需求，海鲜的供应不受影响。

管理冷藏中心的亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）回复本报询问时表示，经理已经得知此事，他们目前正和各方紧密合作，调查和解决情况。

完整报道，请翻阅2021年9月30日的《联合晚报》。