情海翻波 女佣持刀上门暴打同性恋人

来狮城在不同雇主家打工，两名女佣同性恋长达12年，结果46岁女佣发现同性伴侣悄悄在家乡结婚而怒斩恋情！她在分手后发现同性伴侣在外指她找上新女友，气得持刀闯入对方的雇主家算账！

脾气火爆的46岁女佣，是来自印度尼西亚的碧妲莉雅，样子相当男性化。她承认蓄意伤人、刑事恐吓、恶作剧和抵触冠病19（临时措施）（管制令）四项控状后，被判坐牢两个月又七周。

根据案情，38岁的受害者同样来自印度尼西亚，与被告发展同性恋长达12年，两人案发时都在不同的雇主家工作。为了保护受害者，媒体不得报道受害者名字。

两人交往期间，被告曾把一个面簿账号交给受害者管理。

去年5月，被告发现受害者瞒着自己在家乡与男人结婚，气得跟对方分手，之后断绝联系，在社交媒体上互相屏蔽对方。

分手一个月后（6月10日），被告从侄女出示的对话截图中，得知受害者在面簿乱讲话，指被告找上新女友。

被告事后越想越气，隔天早上10时30分拿了一把刀子就出门，找上受害者雇主的住家。她按门铃后就躲起来，趁受害者开门时冲进去，二话不说就拳打受害者脸部。

被告接着紧抓受害者头发，将她拖入睡房，边挥拳边质问受害者为何偷偷结婚和为何在面簿造谣，并要受害者删掉面簿贴文。

受害者吓得将一台手机丢到床边，让被告自己删除贴文，不过被告并未这么做，反而试图掌掴受害者，但遭受害者猛踢还击。

被告火冒三丈，抽出刀子逼近受害者，并警告受害者若不乖乖听话，她就会动刀。

被告接着发现受害者的口袋还有另一台手机，于是一把夺过手机摔在地上。

完整报道，请翻阅2021年9月30日的《联合晚报》。