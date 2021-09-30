未接种长者免费吃罗惹 摊贩挨轰急改海报

摊主挂海报，称免费送罗惹给未接种疫苗的年长者，不料此举却惨遭公众炮轰，摊主急解释，其实是为了呼吁年长者打疫苗才这么做。

这间位于牛车水二楼熟食中心的摊贩，是在本周一（27日）张挂两张海报，称将赠送4元罗惹，不过前提是只提供给未注射疫苗的年长者。

《新明日报》记者日前走访该处时，一名不愿透露姓名的摊贩说，她起初也没有注意到海报，后来有顾客询问，她查看后才发现。

“由于上面注明免费，确实很吸引眼球，但看到里面的内容后，就难免令人恐慌。”

摊贩说，在疫情益发严重的当儿，更应该鼓励年长者注射疫苗，这样吸引未注射疫苗者前来消费，或引发感染群，令人担忧。

她透露，这可能是对方另类的宣传手法，但应顾及到食客和其他摊主的安全。

公众何先生（56岁）昨日听闻此事，直言这种做法有欠妥当。

“最近病例一直在上升，怎么能用这种手法来吸引客人，还注明只提供给高危险群的年长者，太离谱。”

《新明日报》记者昨日（9月29日）再次走访，张挂海报的摊主王先生（62岁）解释，宣传初衷其实是为了呼吁年长者打疫苗。

“他们来拿免费罗惹时，我会劝他们打疫苗，一个月后若完成两剂疫苗，还能免费再领一份。”

他坦言，不知道这件事在网上引起了争议，这么做不仅是为了呼吁打疫苗，也为了帮熟食中心带动生意。

“附近老人居多，与其限制对方的活动区域，不如鼓励他们接种疫苗。”

打算先送100份

宣传字眼惹争议，摊主隔天就取下海报，重新编排。

王先生指出，熟食中心工会人员前天告知他的“宣传语”字眼引起争议后，他就立即撤下，重新编排，把原来的“只限未接种疫苗的年长者”字眼移到传单下方，把标题换成“打疫苗”，呼吁大家接种疫苗。

他透露，目前打算先送100份罗惹，再看反响如何，他会扫描食客的身份证，并要求对方出示未接种疫苗的证据，符合条件者可到场领取。

完整报道，请翻阅2021年9月30日的《新明日报》。