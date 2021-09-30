疫情问答第3期——居家康复篇

随着居家康复成为既定的护理模式，越来越多的患者将在家中隔离，家人也需相应配合，日常活动及习惯将有所改变。谁适合在家中康复？家中康复时家人如何帮助解决日常所需？

zaobao.sg日前开设读者提问区，收集有关疫情的各种提问，今天（9月30日）推出第三期系列报道，为你解答与居家康复相关的疑问！

1. 我住一房式组屋，家里住着多一人，我们两人都65岁以下，是否适合居家康复？

根据卫生部规定，确诊民众须符合以下条件，才可居家康复：

已接种两剂疫苗 12岁至69岁 无症状或症状轻微 没有其他严重疾病或综合症 没有80岁及以上的年长者、孕妇或严重免疫缺陷者居住在家中 有独立房间（最好备有独立厕所）

如果你的住家环境不适合居家康复，卫生部将把你安排到社区护理设施、社区治疗设施或医院进行隔离。

2. 既然已经确诊了，为什么还继续留在家中，这难道不会增加传染给家人的风险吗？

杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目副主任黄英勇教授表示，若患者已接种两剂疫苗，居家康复不会给家人带来风险。

他说，现有研究表明，疫苗可降低病毒在家中传播的可能性，并且可以预防严重疾病。即使家中有长辈（80岁以下），只要他们都完成接种，仍会得到相当好的保护。至于无法接种的孩童，即便感染冠病，多数只出现轻症。

3. 居家康复时，谁来监督我的身体情况？怎么找医生？

根据卫生部的安排，每位居家康复病患若有需要，可联系当局为他们分配的远程医疗服务供应商。远程医疗服务供应商将为他们提供全天候的远程看诊。

当局也会为每一名居家康复者安排一名“居家康复伙伴”（Home Recovery buddy），帮助确诊者解答疑问。

另外，在居家康复计划下，冠病患者须在家中监测自身的健康情况并每天至少提交一次健康指数（体温、脉搏率和血氧饱和度等）。

4. 居家康复时，我该怎么解决日常所需？如何确保家人的安全？

若在解决日常所需上须家人帮助，可采取以下步骤：

在饮食、清洗衣物，处理垃圾方面：

确保没有家人靠近房门，戴上口罩后才打开房门 尽可能减少家人接触自身的物品

不要与家人共用餐具、水杯

将要洗的衣物放在袋子后，挂在门外 （ 注：家人在清洗时直接将衣物倒进洗衣机，不要用手取出）

（ 将垃圾装在双层袋子，绑好放在房门口后（ 注：家人应立刻把垃圾袋丢进垃圾槽）

若房间内没有独立厕所，请采取以下步骤：

如需共用一间厕所，确保家里每一个人保持良好的卫生习惯，每次使用厕所后要清洁和消毒所有接触面；确诊者使用厕所后，其他同住者应等至少20分钟才进去 家中如有两间及以上厕所，一间应供确诊者专属使用，其余同住者则共用另一间

若独居并需要领取外卖时，请采取以下步骤：

在门口放上挂钩并通知送货员将装有食物等物品的袋子挂在上面 确保送货员已离开，门外无人时，戴上口罩并开门领取

5. 我 怎么知道居家隔离结束并且可以外出?

卫生部表示若身体情况良好，患者可在第十天结束隔离，之后无须进行PCR检测。此时，病毒在接种疫苗的患者体内不太可能具有传染力。