99.4％小六考生昨参加英文笔试

今年的3万9300名小学离校考试（PSLE）考生当中，99.4％参加了昨天的英文笔试，其中约560人（1.4％）在履行隔离令但通过了检测要求，获准应考。

教育部昨晚答复媒体询问时说，这560名学生来自逾90所学校。各校都严格采取安全管理措施，保障所有学生和职员的安全。

同往年一样，有正当理由缺席全国考试的学生可申请特殊考量。新加坡考试与评鉴局将根据多个因素来计算考生的成绩，包括考生在受影响科目的其他试卷成绩以及同届考生在会考与学校考试的表现。