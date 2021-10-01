99.4％小六考生昨参加英文笔试 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 来自逾90所学校的约560名学生正在履行隔离令但通过了检测要求，获准参加小学离校考试。（教育部提供） 字体大小: 小 中 大 今年的3万9300名小学离校考试（PSLE）考生当中，99.4％参加了昨天的英文笔试，其中约560人（1.4％）在履行隔离令但通过了检测要求，获准应考。教育部昨晚答复媒体询问时说，这560名学生来自逾90所学校。各校都严格采取安全管理措施，保障所有学生和职员的安全。同往年一样，有正当理由缺席全国考试的学生可申请特殊考量。新加坡考试与评鉴局将根据多个因素来计算考生的成绩，包括考生在受影响科目的其他试卷成绩以及同届考生在会考与学校考试的表现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 建屋局延长 免付房贷租金逾期费至年底 担心错误报道误导消费者 米其林一星摊位登报澄清