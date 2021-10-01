本地六周内研发疫苗注针筒分配器 提升接种效率 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 把疫苗瓶和六个空针筒放入自动化疫苗分配器，按下按钮，分配器就会把针筒的盖子逐一打开，个别注入0.3毫升疫苗并盖上。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 随着我国启动冠病疫苗追加剂接种计划，接种中心每日的预约人数料将增加。以机器取代人工抽取疫苗注入针筒的步骤，能让医护人员有更多时间与接种者交流，缓解他们的焦虑情绪。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在面簿发文说，他今年初到勿洛民众俱乐部接种中心视察时发现，护士须人工抽取0.3毫升的疫苗注入针筒，而每瓶疫苗刚好提供六剂。“这是个耗费劳力的步骤，而且需具备高技能并严谨地进行。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 自动化疫苗分配器 新加坡科技研究局 建屋局延长 免付房贷租金逾期费至年底 担心错误报道误导消费者 米其林一星摊位登报澄清