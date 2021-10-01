本地六周内研发疫苗注针筒分配器 提升接种效率

随着我国启动冠病疫苗追加剂接种计划，接种中心每日的预约人数料将增加。以机器取代人工抽取疫苗注入针筒的步骤，能让医护人员有更多时间与接种者交流，缓解他们的焦虑情绪。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在面簿发文说，他今年初到勿洛民众俱乐部接种中心视察时发现，护士须人工抽取0.3毫升的疫苗注入针筒，而每瓶疫苗刚好提供六剂。“这是个耗费劳力的步骤，而且需具备高技能并严谨地进行。”