共享空间一站式服务 推动餐饮业者合作创新

六层楼高的餐饮业者共享空间XPACE耗资6500万元建成，设有厨房、生产设备、货仓、办公和活动空间等，供餐饮业者租用。除了提供实体空间和硬体设施，公司也为租户提供送货和营销等服务。

本地食品批发公司推出结合厨房、生产、办公等设施的餐饮业者共享空间，为企业提供一站式的服务，推动餐饮领域的合作和创新。