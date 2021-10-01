共享空间一站式服务 推动餐饮业者合作创新

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2021年10月1日 5:00 AM

本地食品批发公司X-Inc执行董事黄玮婷（左）和常务董事黄雄汉（右）昨天为新开幕的餐饮业者共享空间XPACE举行导览。大楼内也设有展览馆，展出公司的发展史以及它们所批发的展品。（梁麒麟摄）
本地食品批发公司X-Inc执行董事黄玮婷（左）和常务董事黄雄汉（右）昨天为新开幕的餐饮业者共享空间XPACE举行导览。大楼内也设有展览馆，展出公司的发展史以及它们所批发的展品。（梁麒麟摄）

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六层楼高的餐饮业者共享空间XPACE耗资6500万元建成，设有厨房、生产设备、货仓、办公和活动空间等，供餐饮业者租用。除了提供实体空间和硬体设施，公司也为租户提供送货和营销等服务。

本地食品批发公司推出结合厨房、生产、办公等设施的餐饮业者共享空间，为企业提供一站式的服务，推动餐饮领域的合作和创新。

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