共享空间一站式服务 推动餐饮业者合作创新 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 本地食品批发公司X-Inc执行董事黄玮婷（左）和常务董事黄雄汉（右）昨天为新开幕的餐饮业者共享空间XPACE举行导览。大楼内也设有展览馆，展出公司的发展史以及它们所批发的展品。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 六层楼高的餐饮业者共享空间XPACE耗资6500万元建成，设有厨房、生产设备、货仓、办公和活动空间等，供餐饮业者租用。除了提供实体空间和硬体设施，公司也为租户提供送货和营销等服务。本地食品批发公司推出结合厨房、生产、办公等设施的餐饮业者共享空间，为企业提供一站式的服务，推动餐饮领域的合作和创新。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 颜金勇 共享空间 建屋局延长 免付房贷租金逾期费至年底 担心错误报道误导消费者 米其林一星摊位登报澄清