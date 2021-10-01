武吉知马马城租户 租约延长至2023年底

位于武吉知马的马城租户的租约获得最后一次延长，将在2023年12月31日到期。

新加坡土地管理局和市区重建局昨天发联合文告说：“这是当局在考虑到马城（Turf City）地段未来土地发展的前置时间后，最后一次延长该地段租户的租用期。”

文告说，当局正在研究马城地段的开发计划，土地准备工作计划在租约于2023年12月31日到期后展开。