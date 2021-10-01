武吉知马马城租户 租约延长至2023年底 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 目前，马城有15个租户，包括零售店、餐饮店、体育与休闲场所、托儿所和汽车陈列室等。在2019年，土管局提供租户18个月的延长期，从2021年1月1日延长至2022年6月30日。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 位于武吉知马的马城租户的租约获得最后一次延长，将在2023年12月31日到期。新加坡土地管理局和市区重建局昨天发联合文告说：“这是当局在考虑到马城（Turf City）地段未来土地发展的前置时间后，最后一次延长该地段租户的租用期。”文告说，当局正在研究马城地段的开发计划，土地准备工作计划在租约于2023年12月31日到期后展开。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡土地管理局 马城 Turf City 市区重建局 建屋局延长 免付房贷租金逾期费至年底 担心错误报道误导消费者 米其林一星摊位登报澄清