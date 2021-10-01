消协庆祝成立50周年 加强五方面保障消费者权益 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 今年庆祝成立50周年的新加坡消费者协会，接下来将会在网络购物、高额预付金、不公平交易、价格比较和个人贷款五大方面加强保障消费者权益。上任100天的消协会长杨益财在消协新设的博客网站（CASE In Point）发文，回顾消协过去50年的成就，以及阐述接下来的工作重点。杨益财指出，网上购物过去几年越来越受欢迎，冠病疫情期间更是快速增长，但调查显示，约有四成的消费者对于网购有不好的经历。消协在去年1月至今年6月间接获的投诉中，有五分之一涉及网上购物。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 消费者 消协 消费者协会 新加坡竞争与消费者委员会 杨益财 网络购物 建屋局延长 免付房贷租金逾期费至年底 担心错误报道误导消费者 米其林一星摊位登报澄清