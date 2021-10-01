消协庆祝成立50周年 加强五方面保障消费者权益

今年庆祝成立50周年的新加坡消费者协会，接下来将会在网络购物、高额预付金、不公平交易、价格比较和个人贷款五大方面加强保障消费者权益。

上任100天的消协会长杨益财在消协新设的博客网站（CASE In Point）发文，回顾消协过去50年的成就，以及阐述接下来的工作重点。

杨益财指出，网上购物过去几年越来越受欢迎，冠病疫情期间更是快速增长，但调查显示，约有四成的消费者对于网购有不好的经历。消协在去年1月至今年6月间接获的投诉中，有五分之一涉及网上购物。