漂洋过海抵新隔离三个月 两只罗氏长颈鹿宝宝亮相

新加坡动物园迎来两只属于濒危品种的罗氏长颈鹿宝宝，即日起将与访客见面。

野生动物保育集团（Wildlife Reserves Singapore，简称WRS）昨日发文告说，这两只名为Balaji和Adhil的罗氏长颈鹿（Rothschild's giraffe）从印度迈索尔动物园启程，历经22小时的陆路运输和七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。