漂洋过海抵新隔离三个月 两只罗氏长颈鹿宝宝亮相 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 这两只罗氏长颈鹿（左一和二）从印度迈索尔动物园启程，历经22小时的陆路运输和七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡动物园迎来两只属于濒危品种的罗氏长颈鹿宝宝，即日起将与访客见面。野生动物保育集团（Wildlife Reserves Singapore，简称WRS）昨日发文告说，这两只名为Balaji和Adhil的罗氏长颈鹿（Rothschild's giraffe）从印度迈索尔动物园启程，历经22小时的陆路运输和七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 动物园 长颈鹿 新加坡动物园 濒危物种 野生动物保育集团 建屋局延长 免付房贷租金逾期费至年底 担心错误报道误导消费者 米其林一星摊位登报澄清