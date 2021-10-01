漂洋过海抵新隔离三个月 两只罗氏长颈鹿宝宝亮相

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

发布 / 2021年10月1日 5:00 AM

这两只罗氏长颈鹿（左一和二）从印度迈索尔动物园启程，历经22小时的陆路运输和七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。（曾坤顺摄）
这两只罗氏长颈鹿（左一和二）从印度迈索尔动物园启程，历经22小时的陆路运输和七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。（曾坤顺摄）

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新加坡动物园迎来两只属于濒危品种的罗氏长颈鹿宝宝，即日起将与访客见面。

野生动物保育集团（Wildlife Reserves Singapore，简称WRS）昨日发文告说，这两只名为Balaji和Adhil的罗氏长颈鹿（Rothschild's giraffe）从印度迈索尔动物园启程，历经22小时的陆路运输和七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。

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