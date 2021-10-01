不断伤害恐吓儿子 40岁恶母监27周

40岁母亲不顾个人保护令，屡屡对16岁儿子动粗，不仅用锁链锁门阻儿进门，更用瓷碗、脚车锁、杀虫剂罐、洗发精瓶子等袭击儿子，还持刀恐吓他，并恶人先告状报警处理，结果被判坐牢27周。

这些事件发生在去年11月28日至今年7月30日之间。

被告是一名40岁华族妇女，受害者是他16岁的儿子。由于本案受害者未成年，为了保护他的身份，媒体将不报道任何可揭露受害者和身份的资料，包括被告的身份。

被告共面对21项蓄意伤人、违反个人保护令、刑事暴力及恐吓的控状。

案情显示，被告和儿子同住。今年2月28日凌晨2时许，她不满儿子将她送的电扇扔了，于是在洗完澡出来时，拿一个瓷碗扔向儿子，扎伤他下巴。

儿子报警处理，而实际上被告此时已在接受警方调查，并已面对8项控状，指她用杀虫剂罐砸伤儿子肋骨、拉扯儿子头发，并用洗发精瓶砸伤儿子肩膀。

接着，在4月6日晚上7时14分，被告报警指儿子顶撞她。实际上，她不满儿子没将拖鞋放好，两人发生口角后，被告用装有烟蒂的罐子扔向儿子。儿子忍痛走开，被告却用手机拍他，儿子于是要抢走她手机，抓伤她。儿子将手机放在桌子上后，独自走进卧室。

7月30日晚上10时许，被告再度报警指儿子关了总电源，利用个人保护令对付她。儿子随后也报警，指被告先用脚车锁将铁门锁起，不让他进门，他便以牙还牙，关掉总电源。当被告开锁后，儿子想进门却遭被告用锁头划伤锁骨。

被告之后还从餐桌上拿起一把13公分长的刀子，指向儿子说：“这是你干的！”，儿子吓得跑回卧室。

警方随后到场，起获刀子及脚车锁作为证物，并逮捕被告。被告认罪后，昨天被判坐牢27周。

完整报道，请翻阅2021年10月1日的《新明日报》。