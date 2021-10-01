阿窿跑腿两天三纵火 屋主受困报警求救

阿窿跑腿被指两天内连跑裕廊、文礼和裕盛，在三个住家外纵火追债，一户受害者的大门和鞋架被烧毁、走廊被熏黑，被困在屋里的屋主者吓得报警等民防人员救他出来；有邻居不堪阿窿三番四次骚扰举家搬走！

警方昨天(9月30日）发文告表示，一名21岁男子因涉及数起阿窿纵火案被逮捕。这一系列骚扰事件发生在本周一和周二（9月27日和28日），阿窿跑腿被指在裕廊西1道、文礼道和裕盛路干案。

据悉，受损程度最严重的是裕盛路第9座组屋的单位，屋主阮先生（32岁）昨天告诉记者，纵火事件发生在周二凌晨1时许。

独居的阮先生说，宠物狗当时不断往大门狂吠，他打开家门被眼前的一幕吓坏。“当时大门和门框着火，门外的鞋架已被烧得一干二净，火熏黑了走廊天花板和墙壁。”

阮先生被困在屋内无处可逃，马上报警及通知民防部队，所幸火迅速被扑灭。据记者观察，褐色木门一半被烧至焦黑，空气还弥漫着烧焦味。

阮先生的邻居林先生（40来岁）说，他深夜有闻到烧焦味但不以为然，早上开门才惊见走廊被熏黑。

林先生说这不是阿窿首次上门骚扰，邻居这一年来都提心吊胆，甚至有邻居因担心家里三个孩子的安全，数月前搬走了。“我家里也有两个年幼的女儿，我跟屋主说无论如何都要解决这问题，确保大家的安全。”

另外两个受影响单位分别在文礼道第186座和裕廊西1道第538座。记者今早走访时发现，两个单位的大门部分被烧黑，但受损程度不太严重，单位外的走廊写着“欠债还钱”，但两个单位的屋主都否认欠债。

完整报道，请翻阅2021年10月1日《联合晚报》。

