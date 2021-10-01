男子弃枪改磨刀 成红山著名“刀郎”

16岁就签约从军，男子拿枪拿了18年后改拿刀，成了本地极少数的磨刀师傅之一！

红山巴刹里有个奇特的小店，专门打磨用久了变钝的厨房用刀，让刀子恢复往日的锋芒。

红山一带居民对“刀郎”李招明（53岁）认真磨刀的身影一点都不陌生，这位本地极少数的磨刀师傅受访时说，他入行前原本是一名全职军人。

李招明16岁那年入伍后就决定当一名全职军人，多年来在军队里努力打拼，一路升迁，退伍前的军阶是二级准尉。

在军队中，李招明的枪法神准，参加很多国内外的射击比赛而且时常夺冠。他说：“那时候会跟其他参赛军人交换刀子，为了要保养这些刀子，我还会经常去巴刹向磨刀的摊贩请教。”

对于李招明的讨教，这些摊贩基本上都不搭理，他也只好在摊贩磨刀的时候，默默地站在远处观察偷师，回家再依样画葫芦。李招明说：“我在找磨刀器时就碰到很多不错的老板，我从他们身上学到很多磨刀的技巧。”

磨刀渐渐成为李招明的兴趣，也在他心里埋下创业的念头。34岁那年，李招明决定退伍，开店创业。

他说：“继续待在军队收入稳定，无需担心生活，但磨刀是我的兴趣，我还是决定出来闯闯，看看可以做出什么成绩。”

完整报道，请翻阅2021年10月1日的《联合晚报》。

