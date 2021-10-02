过去三天最多病患到访 兀兰盛港等是冠病“黑区”

兀兰、裕廊西、淡滨尼、勿洛、盛港等地的12个分区可说是冠病“黑区”，过去三天曾有230到560个冠病病患到访。

公众即日起可上网查看哪些地区曾有较多确诊者到访。卫生部的covidsitrep.moh.gov.sg网站已增设地理空间数据，通过可互动地图的方式，以病例人数为标准，标示出全岛各个地区过去三天有多少确诊病例到访。不过，这些数据不代表病患就住在那里。

地图将到访的冠病确诊病例人数分为五个范围，有最多冠病病患到过的分区，病例介于230到560起。

数据显示，北部兀兰一带的三个分区——北海岸（North Coast）、圣诺哥南和兀兰东过去三天都有超过230起病例到访。另有11处有超过100起病例到访，包括三巴旺与义顺。

裕廊西一带的建德（Kian Teck）、云南（Yunnan）、裕廊河和裕廊西市中心过去三天也有超过230起病例到访。周围的达曼裕廊、丰加和裕华东，到访的病例则多过100起。

东部的淡滨尼东与勿洛北，东南部的阿裕尼与芽笼东，以及东北部的盛港镇中心也有230至560起确诊病例到访。

政府抗疫跨部门工作小组上星期五曾在记者会上透露，将公布地图，显示有较多确诊者曾到访的地点，让人们可参考，从而留意自己的健康状况。

专家：地图作用不大

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授回复《联合早报》询问时说，地理空间数据显示大部分人居住与活动的卫星镇与住宅区出现病例聚集的情况一点也不稀奇。

他指出，这些数据能让人们看到病毒在我国各处传播的情况，有助公众更好地接受冠病成为地方性流行病。

他说：“地图显示我们周围其实有更多人染病。不过未来，当新加坡完全把冠病当成地方性流行病时，这样的地图可能就不那么重要了，因为无症状病例甚至可能都没有意识到他们已被感染。”

传染病专家梁浩楠医生则认为这个数据目前对公众帮助不大。他说，地图看上去就是一个大红点，唯一安全的地方是裕廊的一些地区以及军队受训的地点。

“之前当局曾用过这个方法呈现骨痛热症病例聚集的热点，但以冠病疫情来说，因为新加坡人到处去的习惯以及病毒传播性高，所以这个地图作用不大。”