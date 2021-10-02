小组呈公路骑行建议 脚踏车队长度限五辆

活跃通勤咨询小组在报告中说，如果把脚踏车队视作公路上的慢速车辆，这样的车队长度约等于一辆巴士的车身长度。“这让脚踏车骑士能灵活结队骑行，也能确保公路使用者的互动更安全。”

活跃通勤咨询小组向政府提呈公路安全条例检讨报告，建议规定脚踏车骑士结队在公路骑行时，车队的首尾长度限制在五辆脚踏车以内。这意味，脚踏车队应保持最多单列五人，或双列10人。

咨询小组在昨天（10月1日）提呈的报告书中说，如果把脚踏车队视作公路上的慢速车辆，这样的车队长度约等于一辆巴士的车身长度。“这让脚踏车骑士能灵活结队骑行的同时，也能确保公路使用者的互动更安全。”

脚踏车及骑士注册牌照 现阶段不建议实行

不过，小组在研究为脚踏车注册及骑士须注册牌照等相关提议后，现阶段不建议实行这类措施。

“总体而言，国外没有足够证据显示，像这种投入大量资源的制度能有效阻吓违规骑行行为或加强公路安全。这些措施也可能提高本地骑车的门槛，不对称地影响较弱势的骑士，包括年长者和使用脚踏车通勤和上下班的人士。”

另外，小组也建议继续让最多两名骑士可以在两条或更多车道的公路上并排骑行。不过，小组建议推出准则，要求不同脚踏车队之间保持约两个灯柱（约30公尺）的安全距离。

高级驾驶理论（Highway Code）和驾照备考手册中也应加入准则，列明驾车者在超越脚踏车骑士时应保持至少1.5公尺的超车距离。

此外，小组也强力鼓励骑士购买第三方责任保险，同时也建议政府对违规骑士采取严厉执法行动，并加强公众教育，提高人们对现有条例和规则的认识。

徐芳达：公路更多使用者有必要检讨条例保障安全

小组在报告中表示，上述建议若获政府采纳，应该尽快实行，但在开始执法之前，应有一个过渡期着重提高公众的意识，加强人们对新条例和准则的认识。

政府将在评估小组的建议后作出回应。交通部高级政务部长徐芳达昨天在面簿发文说，冠病疫情暴发后，骑脚踏车的人增加了。这是好现象，因为骑车是方便的通勤方式，也能保护环境和保持健康。

不过随着更多公路使用者共用同个空间，有必要检讨条例，确保所有人的安全。

咨询小组早前举行了小组讨论会，也参考了民情联系组（REACH）在今年5月进行的调查，约900名受访者当中，只有约49%认为现有的条规和处罚足以确保骑士和驾车者的安全。

小组成员、也是骑车安全小组（Safe Cycling Task Force）主席林树发受访时说，随着公路上的骑车爱好者越来越多，小组提出的建议能提供某种框架，维持公路秩序。

“有了人数限制，驾车者在公路上遇到脚踏车队，就像是遇到一辆慢速行驶的巴士，可以选择跟随在后，或者安全超车。我相信如果大家遵从这样的做法，公路环境就会更有秩序，一旦车辆更有序行驶，公路也就更安全。”