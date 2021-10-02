黄永宏：武装部队加大支援力度 为居家康复计划提供更完善服务 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 自上月29日，超过200名新加坡武装部队人员通过热线服务，为居家康复的冠病病患提供咨询和帮助。（取自黄永宏面簿） 字体大小: 小 中 大 居家康复计划的成功，对于我国进一步放宽防疫措施、与冠病共存至关重要。新加坡武装部队已投入更多资源，加大支援力度，包括扩大热线服务和增加“居家康复伙伴”人手，为公众提供更完善的咨询和帮助。国防部长黄永宏医生昨天（10月1日）在面簿发文说，冠病确诊病例成倍激增，下来预料还将增加，当局意识到居家康复计划在服务方面有许多缺口有待弥合，武装部队已经开始支援卫生部的工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 居家康复 新加坡武装部队 黄永宏医生 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖 数码