本月起无须提前预约 年长者纷纷前往施打追加剂

本地几个接种中心昨天出现小人龙，不少年长者趁着不再需要预约的方便前去施打冠病疫苗追加剂。

卫生部前天（9月30日）宣布，60岁及以上并已接种第二剂冠病疫苗至少六个月的新加坡公民、永久居民和长期证件持有者，本月起不必等通知或提前预约，就可到任何接种中心、综合诊疗所或参与接种计划的公共卫生防范诊所（PHPC）接种追加剂。

《联合早报》记者昨天下午2时走访设在德义民众俱乐部的接种中心时，发现有源源不断的年长者前来，一度有接近50人在礼堂外等候，礼堂内也有超过40人在施打疫苗或施打后留观。

约三成年长者没有预约

现场工作人员估计，约30%的年长者没有预约就到该中心接种疫苗。

昨天带84岁母亲到德义民众俱乐部的余坤莲（61岁，会计）说，母亲因为4月底中风而不能打追加剂，直到前天才获得医生批准。她说：“母亲经常要到医院做各种身体检查，我担心她在人多的地方受感染，所以决定尽快带她来打追加剂。”

碧山民众俱乐部昨天下午一度也有约40人在礼堂内接种或留观。不过，记者询问的12名年长者中，仅有一人没有预约时间。

退休人士李惠珠（90岁）昨天在儿子的陪同下前去施打追加剂。因为没有手机，李惠珠前两次安排接种疫苗都由儿子代收通知，但这回迟迟没收到短信，儿子决定直接带她到接种中心。

李惠珠说：“像我这样年纪的人可能不会预约时间，现在可以不用预约就直接来很方便。我觉得尽快打针也好，能减少受感染风险，也为了大家的安全。”

尽管可以直接到场接种，一些民众仍坚持预约，也有年长者在看到人多后，打算改时间。

谢美心（68岁，退休人士）认为预约系统能协助当局预估人潮，并确保她当天一定可以施打疫苗，所以还是按照预约的时间前往碧山接种中心。

住在德义民众俱乐部附近的叶女士（65岁，退休人士）则因看到等候区有许多人，决定几个小时后再返回查看情况。“这里人太多了不安全，而且我也不想等太久浪费时间。”

叶女士说，如果人潮不减，她会考虑另外预约。