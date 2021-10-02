卫生部网站地图显示 住宅与客工宿舍地区有更多病例到访

本地冠病确诊病例不断攀升，为助公众监测自己的活动和行程，卫生部网站增设“地理空间数据”（Geospatial Data），让公众随时查看过去三天有多少病例到过哪些地区。公众若在同个期间到过这些热点区，应留意和观察自己的健康状况。

卫生部上周曾宣布将在网站呈现地图，显示有较多确诊者近期到访的地点。卫生部说：“那些曾在同一期间到过这些热点地区的人，在可能接触病患的首10天，应定期进行抗原快速自助检测，减少与他人交流。”

根据covidsitrep.moh.gov.sg网站，地图以红色的深浅代表病例到访人数多少，并把数目划分为五个范围。最少的零至10起病例用白色呈现，最多病例到访数目介于230至560起，为深红色地区。

网站呈现的地图除了住宅区，也划出一些公众熟悉的地点，如樟宜机场、巴耶利峇空军基地，以及新加坡国立大学等。

地图显示的是病例到访的地区，而并非他们的住处，但从中可见有较多住宅单位与客工宿舍的地区，到访病例也更多。这可能是因为大多人目前都居家办公，即使外出，也在自己住所的周围活动。例如北部三个出现超过230起病例到访的北海岸（North Coast）、圣诺哥南，以及兀兰东除了有不少政府组屋，也有一些客工专用宿舍，工业区内也有不少工厂改造宿舍。