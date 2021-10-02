食物银行为低收入者定期示范烹煮营养餐 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 厨师黎辉耀（右）在“Masak Masak”计划的首场烹饪示范中，与受益人分享如何使用寻常食材烹煮出美味且营养均衡的餐食。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 清蒸鲷鱼配小白菜，淋上自制的酱汁，一道简单美味又营养丰富的菜肴在短短30分钟内就能上桌。新加坡食物银行昨天推出“Masak Masak”计划，与低收入人士分享如何使用寻常食材烹煮出美味且营养均衡的餐食。丈夫两年前去世后，吴玉琴（68岁，退休）就独自抚养患有唐氏综合征的女儿曾云云（33岁）。曾云云从小患有心脏疾病，两个月前刚接受心导管气球扩张手术，日前也发现卵巢外壁长有肿瘤，可能需要开刀切除。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 食物银行 烹饪示范 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖 数码