食物银行为低收入者定期示范烹煮营养餐

订户

来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

厨师黎辉耀（右）在“Masak Masak”计划的首场烹饪示范中，与受益人分享如何使用寻常食材烹煮出美味且营养均衡的餐食。（邝启聪摄）
厨师黎辉耀（右）在“Masak Masak”计划的首场烹饪示范中，与受益人分享如何使用寻常食材烹煮出美味且营养均衡的餐食。（邝启聪摄）

字体大小:

清蒸鲷鱼配小白菜，淋上自制的酱汁，一道简单美味又营养丰富的菜肴在短短30分钟内就能上桌。新加坡食物银行昨天推出“Masak Masak”计划，与低收入人士分享如何使用寻常食材烹煮出美味且营养均衡的餐食。

丈夫两年前去世后，吴玉琴（68岁，退休）就独自抚养患有唐氏综合征的女儿曾云云（33岁）。曾云云从小患有心脏疾病，两个月前刚接受心导管气球扩张手术，日前也发现卵巢外壁长有肿瘤，可能需要开刀切除。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容