食物银行为低收入者定期示范烹煮营养餐

清蒸鲷鱼配小白菜，淋上自制的酱汁，一道简单美味又营养丰富的菜肴在短短30分钟内就能上桌。新加坡食物银行昨天推出“Masak Masak”计划，与低收入人士分享如何使用寻常食材烹煮出美味且营养均衡的餐食。

丈夫两年前去世后，吴玉琴（68岁，退休）就独自抚养患有唐氏综合征的女儿曾云云（33岁）。曾云云从小患有心脏疾病，两个月前刚接受心导管气球扩张手术，日前也发现卵巢外壁长有肿瘤，可能需要开刀切除。