吴作栋传记筹得560万元 用于推动社会流动性研究

为了促进社会流动性，荣誉国务资政吴作栋通过授权传记第二辑《登高望远》筹得的560万元善款，将用来鼓励学术界对这个课题的研究，以及在马林百列区设立一个社区关怀中心。

吴作栋昨天（10月1日）下午在视讯新书慈善发布会上说，每一个人都可以发挥作用，让新加坡成为更美好、更公平的社会。人们也可以发起或者支持减少不平等或改善社会流动性的计划，正如为新书慷慨解囊的人士。