吴作栋传记筹得560万元 用于推动社会流动性研究

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来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

荣誉国务资政吴作栋的授权传记第二辑《登高望远》，为社会流动性的学术研究，以及马林百列的一个社区关怀中心，筹得560万元的善款。（通讯及新闻部提供）
荣誉国务资政吴作栋的授权传记第二辑《登高望远》，为社会流动性的学术研究，以及马林百列的一个社区关怀中心，筹得560万元的善款。（通讯及新闻部提供）

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为了促进社会流动性，荣誉国务资政吴作栋通过授权传记第二辑《登高望远》筹得的560万元善款，将用来鼓励学术界对这个课题的研究，以及在马林百列区设立一个社区关怀中心。

吴作栋昨天（10月1日）下午在视讯新书慈善发布会上说，每一个人都可以发挥作用，让新加坡成为更美好、更公平的社会。人们也可以发起或者支持减少不平等或改善社会流动性的计划，正如为新书慷慨解囊的人士。

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