吴作栋传记筹得560万元 用于推动社会流动性研究 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 荣誉国务资政吴作栋的授权传记第二辑《登高望远》，为社会流动性的学术研究，以及马林百列的一个社区关怀中心，筹得560万元的善款。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 为了促进社会流动性，荣誉国务资政吴作栋通过授权传记第二辑《登高望远》筹得的560万元善款，将用来鼓励学术界对这个课题的研究，以及在马林百列区设立一个社区关怀中心。吴作栋昨天（10月1日）下午在视讯新书慈善发布会上说，每一个人都可以发挥作用，让新加坡成为更美好、更公平的社会。人们也可以发起或者支持减少不平等或改善社会流动性的计划，正如为新书慷慨解囊的人士。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吴作栋 慈善 登高望远 社会流动性 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖 数码