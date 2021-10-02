新马空军完成联合搜救演习 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 新马两国空军联合举行代号“马新”的搜救演习。一名新加坡空军机组人员在观察马来西亚皇家空军的EC725直升机通过绞车设备进行救援。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 新马两国空军成功举行年度双边搜寻与拯救演习。新加坡空军总长康文良少将说，搜救需求并没有因冠病疫情暴发而减少，两国空军建立和维持相互认同的程序与原则以确保任务成功，是至关重要的。根据国防部文告，三天演习于星期三开始，昨天（10月1日）结束。康文良和马来西亚皇家空军副总司令莫哈末阿斯哈（Dato' Mohd Asghar Khan bin Goriman Khan）中将前天共同主持了线上开幕仪式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新马 “马新”搜救演习 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖 数码