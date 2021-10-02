新马空军完成联合搜救演习

新马两国空军成功举行年度双边搜寻与拯救演习。新加坡空军总长康文良少将说，搜救需求并没有因冠病疫情暴发而减少，两国空军建立和维持相互认同的程序与原则以确保任务成功，是至关重要的。

根据国防部文告，三天演习于星期三开始，昨天（10月1日）结束。康文良和马来西亚皇家空军副总司令莫哈末阿斯哈（Dato' Mohd Asghar Khan bin Goriman Khan）中将前天共同主持了线上开幕仪式。