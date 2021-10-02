借科技体验“甘榜之旅” 裕廊社区医院病患住院不寂寞 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 锺汭芩是参与数码化甘榜之旅的其中一名病患，这次的旅程勾起她不少儿时的回忆。（裕廊社区医院提供） 字体大小: 小 中 大 随着社区冠病病例增加，医院禁止探访，裕廊社区医院将“甘榜之旅”带进病房，以增添欢乐气氛。配合由黄廷方综合医院和裕廊社区医院举办的艺术与健康嘉年华，裕廊社区医院前天（9月30日）通过虚拟实境技术，让病患体验一趟数码化甘榜之旅，重温甘榜生活。这个名为“欢迎来到我们的数码甘榜”（Welcome to Our Digital Kampong）的创作灵感来自新加坡最后一个甘榜——甘榜罗弄万国。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术与健康嘉年华 裕廊社区医院 甘榜 黄廷方综合医院 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖 数码