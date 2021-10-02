借科技体验“甘榜之旅” 裕廊社区医院病患住院不寂寞

随着社区冠病病例增加，医院禁止探访，裕廊社区医院将“甘榜之旅”带进病房，以增添欢乐气氛。

配合由黄廷方综合医院和裕廊社区医院举办的艺术与健康嘉年华，裕廊社区医院前天（9月30日）通过虚拟实境技术，让病患体验一趟数码化甘榜之旅，重温甘榜生活。

这个名为“欢迎来到我们的数码甘榜”（Welcome to Our Digital Kampong）的创作灵感来自新加坡最后一个甘榜——甘榜罗弄万国。