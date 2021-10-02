车队每组人数和距离都受限 骑士质疑建议可行性 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 公路上的脚踏车骑士越来越多，引发公路安全担忧。活跃通勤咨询小组建议，每组脚踏车队的人数不应超过单列五人，或两列10人，车队之间也应该保持约30公尺的安全距离。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 既要限制每组脚踏车队的人数，又要不同脚踏车队之间保持距离，脚踏车骑士质疑活跃通勤咨询小组提出的建议能否有效实行。咨询小组在昨天（10月1日）提呈给政府的公路安全条例检讨报告中建议，脚踏车骑士如果是单列骑行每队不应超过五人，或两列骑行限10人。另外，脚踏车队之间也要保持约30公尺的安全距离。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 活跃通勤咨询小组 活跃通勤 公路安全 交通部 陆路交通管理局 23人吃冰皮月饼出现肠胃炎症状 商家道歉协助顾客退款 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖