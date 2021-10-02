车队每组人数和距离都受限 骑士质疑建议可行性

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来自 / 联合早报

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

公路上的脚踏车骑士越来越多，引发公路安全担忧。活跃通勤咨询小组建议，每组脚踏车队的人数不应超过单列五人，或两列10人，车队之间也应该保持约30公尺的安全距离。（档案照片）
公路上的脚踏车骑士越来越多，引发公路安全担忧。活跃通勤咨询小组建议，每组脚踏车队的人数不应超过单列五人，或两列10人，车队之间也应该保持约30公尺的安全距离。（档案照片）

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既要限制每组脚踏车队的人数，又要不同脚踏车队之间保持距离，脚踏车骑士质疑活跃通勤咨询小组提出的建议能否有效实行。

咨询小组在昨天（10月1日）提呈给政府的公路安全条例检讨报告中建议，脚踏车骑士如果是单列骑行每队不应超过五人，或两列骑行限10人。另外，脚踏车队之间也要保持约30公尺的安全距离。

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