华文媒体集团青少年受众工作群组长 李熙爱获颁国际新闻媒体协会新星奖

国际新闻媒体协会评选出30名媒体业新星，华文媒体集团青少年受众工作群组长李熙爱，以对数码内容的高适应度和勇于探索未知的精神，获得协会的肯定。

国际新闻媒体协会（INMA）前天（9月30日）公布第二届“30位30岁以下精英”（“30 Under 30”）评选名单。协会在全球133份申请中，选出30名全球新闻媒体界的后起之秀，其中七人来自亚洲。

新报业媒体华文媒体集团的李熙爱是本届唯一的新加坡得奖人，她获选为“内容”类别的业界新星。

一开始专注于文字工作的她，在逐渐数码化的时代，勇于尝试视频工作。除了担任编导策划内容，她也经常出现在镜头前，以面簿直播的形式报道突发新闻。

李熙爱目前已转往负责成立华文媒体集团新的青少年受众品牌，设计适合年轻受众的中英文内容。

她说：“全球有很多优秀的媒体从业员，能获得这个奖项我很意外，也非常荣幸。我会继续努力勇于创新，让更多年轻人接触华文内容。”

INMA首席执行官厄尔·威尔金森（Earl Wilkinson）认为，今年的得奖名单展现了地理位置、性别和种族方面的多元。

他说：“你能从30名获奖者中看到未来媒体领袖孵化地的多样性，涵盖了数据、产品、受众发展、策划、社交媒体和市场营销。”

该奖项由INMA年轻专业人士委员会（Young Professionals Committee）的成员，以及协会董事会审核，并针对五个类别各投选出六名得奖者，分别为广告、受众、内容、领导能力和产品。

评选标准除了年龄外，事业成就、对创新的洞察力、影响力和管理能力都在考量范围。