23人吃冰皮月饼出现肠胃炎症状 商家道歉协助顾客退款

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

受影响的猫山王榴梿冰皮月饼一盒八块装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口。（新加坡食品局提供）
受影响的猫山王榴梿冰皮月饼一盒八块装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口。（新加坡食品局提供）

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知名糕点批发商Mdm Ling Bakery的猫山王榴梿冰皮月饼出问题，导致23人出现肠胃炎症状，其中一人入院治疗，目前已出院。其他吃了月饼肚子不适的顾客，有的接受门诊治疗，有的自己吃药，或者自愈。

根据卫生部与食品局昨天（10月1日）发出的文告，受影响的猫山王榴梿冰皮月饼是一盒八个装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口，来源国是马来西亚，并在本地的多个零售点销售。

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