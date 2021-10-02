23人吃冰皮月饼出现肠胃炎症状 商家道歉协助顾客退款 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 受影响的猫山王榴梿冰皮月饼一盒八块装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口。（新加坡食品局提供） 字体大小: 小 中 大 知名糕点批发商Mdm Ling Bakery的猫山王榴梿冰皮月饼出问题，导致23人出现肠胃炎症状，其中一人入院治疗，目前已出院。其他吃了月饼肚子不适的顾客，有的接受门诊治疗，有的自己吃药，或者自愈。根据卫生部与食品局昨天（10月1日）发出的文告，受影响的猫山王榴梿冰皮月饼是一盒八个装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口，来源国是马来西亚，并在本地的多个零售点销售。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 肠胃炎症状 新加坡食品局 家护基金首家活跃乐龄护理中心 万国康乐轩可为65名长者 提供日间托管复健等服务 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖