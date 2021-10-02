23人吃冰皮月饼出现肠胃炎症状 商家道歉协助顾客退款

知名糕点批发商Mdm Ling Bakery的猫山王榴梿冰皮月饼出问题，导致23人出现肠胃炎症状，其中一人入院治疗，目前已出院。其他吃了月饼肚子不适的顾客，有的接受门诊治疗，有的自己吃药，或者自愈。

根据卫生部与食品局昨天（10月1日）发出的文告，受影响的猫山王榴梿冰皮月饼是一盒八个装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口，来源国是马来西亚，并在本地的多个零售点销售。