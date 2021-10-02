过去3天少过10病例到访 牛车水成冠病“白区”

由“黑”翻“白”！牛车水之前多处出现病例宛如“黑区”，但在卫生部最新公布的病例到访地图中，过去三天则成了“白区”，到访病例低于10起，受访商家点出三大“洗白”原因。

早前被卫生部列入大型感染群名单的牛车水大厦在上个月26日仍出现新增病例，累计292起冠病病例。

根据卫生部网站昨天更新的过去三天冠病病例到访地图区域，原本出现冠病病例的牛车水一带过去三天竟仅有0至10名冠病病患到访。

3大“洗白”原因

不过对此，受访商家并不觉得意外，认为公众不敢前去、少有店家开店，以及该区大多是年长者不敢出门是该区成为“白区”的三大原因。

在牛车水大厦旁的老字号月饼店大中国饼家的店长王英（35岁）表示，自从牛车水大厦出现感染群，公众已经不敢来这一带，因此过去三天少有冠病患者到访也在意料之中。

“我们从中秋节过后就没看到什么人潮来牛车水，生意比平日差了一半。但其实原本出现冠病感染群的区域会增强消毒和员工冠病检测，因此反而会相对安全一些。不过近日本地病例数激增，我们也以防疫为主，希望大家若想要来购物，也能做好防疫措施。”

在牛车水美食街开分店的百年历史老店友诺士肉脞面第五代传人吕珏葳（35岁）受访时说：“我不意外这边很少冠病患者到访，因为最近连我们都没有过去开店。”

他指出，因为担心疫情，公众不敢去牛车水，他们也因为没有生意而决定先不开店。“现在我们决定先以防疫为主，降低成本，等到对的时机再重新开业。”

麦士威路熟食中心小贩理事会会员黄国荣表示，牛车水一带多是年长者，近日疫情严重，他们也不敢出门。因此熟食中心的生意也差了约30%。

不过，虽然牛车水大厦和麦士威一带是“白区”，附近的振瑞路和珍珠大厦一带却是“次黑区”，有100至230起病例到访。

麦士威熟食中心少过半数开档

受巴西班让蔬果批发中心感染群影响，麦士威熟食中心小贩缺货源，仅三、四成小贩开档。

黄国荣指出，麦士威熟食中心上个月30日才重开，27至29日的三天则关闭进行熟食中心每三个月的例行大扫除。

“我们熟食中心有不少小贩是和巴刹的小贩拿货的，而巴刹小贩又是跟巴西班让蔬果批发中心拿货。由于他们货源受影响，因此重开的熟食中心仅有三、四成摊贩开业。”

他表示预计下周会有更多人开档。

完整报道，请翻阅2021年10月2日的《新明日报》。