厨尊冷清照放上网 热心公众纷来支持

社企食阁厨尊受两人堂食限制，生意大受影响，店员日前将空荡荡的食阁照片发上网，引发新加坡人爱心大喷发，不少热心公众从全岛各地赶来，排队进食阁支持弱势群体。

厨尊（Dignity Kitchen）在2006年创办，是本地第一所为弱势群体开设的小贩训练学校，经历数度搬迁，今年初搬到文庆路第69号的“红屋”，这里同时也是一个对外开放的食阁，学有所成的部分小贩受聘在这里做工，收入的大部分成为他们的薪水，用以支持他们的生活。

我国9月27日起再次实施两人堂食条例后，食阁的生意大受影响，有员工当天拍下空荡荡的食阁照片，并配文“又一次变成一张张空桌子”，希望顾客能够前来支持，结果贴文让新加坡人爱心大喷发，为食阁带来了新生机。

厨尊副总经理辛迪说，贴文发上网的隔天，员工就发现有大批食客从全岛各地赶来支持食阁。

“当时食阁外甚至排起了长龙，大家都耐心地在外面等待，有序地进来食阁用餐。后来我才得知是因为贴文上网后引发了关注，不少爱心人士纷纷奔走相告，也帮忙转发，不少热心人士得知消息后，便赶下来支持我们。”

总经理黎德辉说，对于大家的热心之举十分感谢，不过更希望这不是一次性的冲动，而是希望顾客因喜欢厨尊的食物和环境，以后会频繁光顾。

“我们的宗旨是希望所有的特需人士能够在这里学习到一技之长，即便将来他们离开后，也能自食其力。”

目前厨尊有30多名特需人士，其中多数人已完成培训在食阁做全职工作，另外一些则是带薪培训，未来培训结束后，可以到外面从事相关的餐饮工作。

完整报道，请翻阅2021年10月2日《联合晚报》。