字迷投注假博彩网站 发财梦碎还破财

骗子盗用博彩公司的商标设立假网站，让公众误以为是真网站后转入款项投注，最终不仅发财梦碎，还导致金钱损失。新加坡博彩公司提醒公众，勿要相信冒用其名号的假网站或手机应用，以免被骗子有机可乘。

新加坡博彩公司近日在网站上发布通告提醒，近年来，网上有人冒用博彩公司的名号，在网站、社交媒体上招摇撞骗的案例呈上升趋势，因此提醒公众要小心，避免上当。

通告指出，这些假网站会误导公众，有的甚至通过提供中奖号码等信息等“服务”，以此向公众收取费用。

通告强调：“这些非官方网站和社交媒体与新加坡博彩公司没有关系，公司也没有指定任何合作方提供这类服务。”

早在今年8月时，警方也曾发文告作出提醒。当局在文告中提到，有受害者在浏览互联网或谷歌商店时，可能看到虚假的新加坡博彩公司网站或手机应用程序，以为这是合法的，结果下载后投注。当受害者发现支付的款项转入其他公司，而非博彩公司时，才惊觉受骗。

文告呼吁公众要提高警惕，以免下载欺诈性应用程序，即使它们来自正式的网上应用程序商店。

公众务必通过官方网站或来源验证应用程序的真实性，而当电子支付账户出现欺诈交易时，应立即通知电子支付服务提供商。

假冒新加坡博彩公司网站的网址包括：https://sgpools.online、https://www.sgpools.app等。

付费可获“包赢”贴士？博彩公司：别上当

“包赢”贴士不可信，若收到类似推广信息，应该立即删除或不要理会。

新加坡博彩公司网站也提醒，最近出现一种诈骗手法，骗子声称只要支付一定的费用，就可获得“包赢”的贴士。

骗子一般通过面簿或WhatsApp等软件散布这类信息，并附上一张新加坡博彩公司的支票照片，哄骗公众上当。

网站提醒，若看见这类信息或贴文，应该立即将其删除，或不予以理会。若真的上当受骗，则应该立即通报警方。

完整报道，请翻阅2021年10月2日《联合晚报》。