本地每日新病例下周料破5000起 大多可安全在家隔离康复

贸工部长颜金勇昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上说，政府已设立冠病治疗设施，居家康复计划也有所进展，超过一半的确诊者如今在家养病。他指出，每日病例下周可能超过5000起，所幸98％的病患可在家中安全康复。

本地冠病病例继续攀升，每日新增病例预料下周破5000起，但绝大多数将是无症状或轻症病患，可安全地在家隔离和康复。

为减缓病例增速，让政府能扩大居家康复计划和医疗设施的规模，我国六天前进入稳定疫情阶段，但贸工部长颜金勇昨天（10月2日）在抗疫跨部门工作小组记者会上提醒，措施仍需要时间见效。

他说，政府过去一周已设立冠病治疗设施（COVID-19 Treatment Facility），并将在下来几周增设更多这类设施。居家康复计划也有所进展，超过一半的确诊者如今在家养病。

颜金勇说，每日病例继续攀升，下周可能超过5000起。所幸，98％的病患没有症状或症状非常轻微，可在家中安全康复。

卫生部昨天发文告指出，收紧措施后通常需一周或更长时间才能观察到效果。但每日病例增幅似乎略有放缓，社区病例翻倍的时间从约八天延长到约10天。“下来几周，我们将继续密切留意这点和我国的医疗能力。”

入住加护病房的冠病病患占比也维持在低位，约0.2％。但当局强调，如果病例众多，即使只是0.2％的患者入住加护病房，仍然太多了。

我国是从9月27日起实行一个月的稳定疫情阶段，措施包括把社交聚会与餐馆堂食人数上限从五人减至两人，居家办公也再度成为默认模式。

本地昨天新增2356起病例，连续五天超过2000起。目前有1422名病患住院，其中243人需要输氧，另31人在加护病房。

尽管感染人数仍呈上升趋势，但财政部长黄循财强调，没有一波疫情是永无止境的。新措施虽无法减少每日病例，但能让病患人数较缓慢地增加，直到某个时候达到顶峰，然后逐步下滑。

《联合早报》早前报道，为避免医疗体系不胜负荷，居家康复从9月18日起成为12岁至69岁冠病病患的默认护理模式。然而，不少公众申诉居家隔离和康复过程混乱，且求助无门。

对此，卫生部长王乙康在记者会上说，在新加坡武装部队的大力帮助下，情况已改善许多，政府也投入大量努力和资源来解决初期遇到的所有问题。

王乙康说：“我们现在可以每天处理几乎所有的新病例，安排他们居家康复，非常顺利。一些病患偶尔会面临延误，但这主要是因为缺少资料或联系电话等信息不准确的缘故。”

李总理吁国人接种追加剂

他也宣布，到了本月底，冠病治疗设施将从四家增至九家，共约3700个床位，以减轻医院的负担。

与此同时，抗疫小组吁请符合条件者不要拖延接种疫苗追加剂。颜金勇说，近23万7000名年长者已接种追加剂。卫生部昨天起也发短信邀请50岁至59岁新加坡居民前来接种追加剂。

已接种追加剂的李显龙总理昨天在面簿鼓励更多人前去接种。他说，尽管完成两剂疫苗接种能得到良好保护，但免疫力会随时间下降，追加剂能增强保护作用，进一步降低重症风险。

李总理也说，政府正继续扩大医疗护理和应对能力，以应付不断增加的病例。迈向与冠病共存的社会不容易，但我国正稳步前进，他吁请国民继续尽一分力，遵守安全管理措施，共渡难关。

卫生部昨天也宣布，考虑到德尔塔变种毒株的平均潜伏期较短，我国将调整边境措施。

从星期三（6日）晚上11时59分起，须履行14天居家通知的入境者，隔离天数将减到10天。旅客须遵守的边境措施也取决于他们过去14天的旅游史，而不是目前的21天。