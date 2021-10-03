我国超过半数病患居家养病 王乙康：康复计划执行情况已改善

卫生部长王乙康指出，新加坡武装部队为居家康复计划提供了极大的帮助，当局也从本月起和人民协会合作，为居家康复者提供协助。

我国目前逾半数冠病病患是居家养病，卫生部长王乙康说，居家康复计划的安排情况已有所改善，政府也在检讨如何优化检测与隔离程序，使它们更简单易记。

王乙康昨天（10月2日）在记者会上指出，新加坡武装部队为居家康复计划提供了极大的帮助，当局也从本月起和人民协会合作，为居家康复者提供协助。

他说，当局投入了大量资源解决居家康复计划的初期缺口，如今已能相当顺畅地为几乎所有新确诊病患作出安排。“一些人仍偶尔面对延误，多是因为缺少资料，或者联络号码等资料不准确。”

卫生部也了解许多居家康复的病患无法接通求助热线电话，当局正持续投入更多资源改善这一情况。

王乙康说，当局已召集更多业者提供远程医疗服务，包括社区当中的基层护理业者。“尽管他们非常忙碌，至今仍有能力应付，因为几乎所有居家康复计划的病患情况都良好，不必经常联络提供远程医疗的医生。”

近期居家康复计划执行上的混乱，引起公众的关注和焦虑。王乙康坦言，这项计划仍有许多进步空间，包括扩大计划规模以纳入更多病患，而武装部队与卫生部已着手积极帮忙改善。

检讨检测与隔离程序 详情会尽快公布

为更好应对病例倍增的情况，当局须动员更多医疗人员到不同设施提供援助。王乙康呼吁全科医生和护士挺身而出，为一些设施提供人手支援，也希望医生能帮忙加入远程医疗团队，照料居家康复的病患。

与此同时，政府抗疫跨部门工作小组正在全面检讨检测与隔离程序，确保这些程序简单易记以方便民众，详情会尽快公布。

王乙康说，隔离令、健康风险警告、健康风险警戒和轮流定期检测等程序，是早前当局尝试去除所有感染群时制定的。然而，我国目前处于完全不同的防疫阶段，即会设法安全度过这波疫情，从而能更坚韧的与冠病共存。

现有程序对一般民众来说也显得繁杂、混乱。王乙康说，若人们对程序不理解，就无法尽到个人责任，更别说帮助他人。“这也加深了人们总体上的顾虑，认为冠病是非常严重的疾病，但对已接种者来说，它已成为轻症。”

为了更善用医院的设施和床位，并确保有需要的病患获得妥善照料，我国根据病患的情况安排让他们居家康复，或是到不同的医疗设施接受治疗。

王乙康说，目前逾半数冠病病患是居家康复，占比介于52％到56％，另有20％在社区护理设施、10％在医院和冠病治疗设施，其余则在客工宿舍等。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，未来几周料有更多病患能够加入居家康复计划。

他说，6％的病患因无法在住所自我隔离，当局安排让他们在社区护理设施养病。

另有13％是在其他场所休养的病患，例如染疫但病情无恙的客工，能够在客工宿舍等专用设施进行隔离。

麦锡威也说，尽管98％的病患都属无症状或轻症，卫生部仍专注于需接受住院治疗的约2％病患。

所有病患中，1.5％需输氧的病患一般两到五天后可康复至一定程度，不再需要输氧。约0.2％病重且入住加护病房，也有约0.1％不敌病毒逝世。