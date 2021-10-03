针对医护与前线工作人员 专家团或建议施打追加剂 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 医疗保健、前线工作人员以及其他弱势群体接下来也可能会施打疫苗追加剂。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 为了让在高危环境下工作的人得到更好的保护，卫生部冠病疫苗专家团正在考虑是否为医疗保健员工、前线工作人员以及其他弱势群体施打疫苗追加剂。联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇，昨天下午在记者会上做出这项宣布时也透露，目前已经有23万7000人打完追加剂。根据卫生部文告，疫苗专家团将在准备就绪后提供更多细节。“卫生部将等待专家团的正式建议，但当局已经完全准备好扩大追加剂的接种范围。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 抗疫跨部门工作小组 王乙康 追加剂 医疗保健人员 前线工作人员 义工上门解决家居脏乱 把危险的丢掉 把眷恋的留下 双语对话会——“防止外来干预法案”出鞘，剑指何方？