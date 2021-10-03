针对医护与前线工作人员 专家团或建议施打追加剂

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月3日 5:00 AM

医疗保健、前线工作人员以及其他弱势群体接下来也可能会施打疫苗追加剂。（档案照片）
医疗保健、前线工作人员以及其他弱势群体接下来也可能会施打疫苗追加剂。（档案照片）

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为了让在高危环境下工作的人得到更好的保护，卫生部冠病疫苗专家团正在考虑是否为医疗保健员工、前线工作人员以及其他弱势群体施打疫苗追加剂。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇，昨天下午在记者会上做出这项宣布时也透露，目前已经有23万7000人打完追加剂。

根据卫生部文告，疫苗专家团将在准备就绪后提供更多细节。“卫生部将等待专家团的正式建议，但当局已经完全准备好扩大追加剂的接种范围。”

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