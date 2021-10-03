部分入境者下周起 居家通知减至10天 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 本月6日晚上11时59分起，我国将调整一些国家或地区的风险分类，入境者应事先上SafeTravel网站查询相关的最新边境措施。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 旅客须在抵境时和第10天接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并在第三天和第七天自行做抗原快速检测（ART）。只要第10天的PCR检测结果呈阴，就可结束居家隔离。从本月6日（星期三）晚上11时59分起，原为14天的入境后居家通知将缩短至10天，与早前已经缩短的隔离期相符。入境旅客所须遵守的边境措施也将取决于他们过去14天到过的国家或地区，不再是21天。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 居家通知 边境措施 义工上门解决家居脏乱 把危险的丢掉 把眷恋的留下 双语对话会——“防止外来干预法案”出鞘，剑指何方？