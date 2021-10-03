部分入境者下周起 居家通知减至10天

旅客须在抵境时和第10天接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并在第三天和第七天自行做抗原快速检测（ART）。只要第10天的PCR检测结果呈阴，就可结束居家隔离。

从本月6日（星期三）晚上11时59分起，原为14天的入境后居家通知将缩短至10天，与早前已经缩短的隔离期相符。入境旅客所须遵守的边境措施也将取决于他们过去14天到过的国家或地区，不再是21天。