武吉班让新综合诊疗所 设负压传染病看诊室

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年10月3日 5:00 AM

负压传染病看诊室设在综合诊疗所入口处外的一个角落，专门看诊疑似冠病、水痘，以及中东呼吸综合征等空气传播疾病患者。（陈渊庄摄）
负压传染病看诊室设在综合诊疗所入口处外的一个角落，专门看诊疑似冠病、水痘，以及中东呼吸综合征等空气传播疾病患者。（陈渊庄摄）

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位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所，除了设有负压传染病看诊室，也有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所，让病患获得更多样化的社区医疗服务，同时也提供更安全的看诊环境。

武吉班让综合诊疗所昨天（10月2日）正式开幕，是国立大学综合诊疗所（NUP）旗下第七家综合诊疗所。诊疗所与信佳（Senja）轻轨列车站仅六分钟的步行距离，也靠近蔡厝港和武吉班让地铁站。

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