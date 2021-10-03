武吉班让新综合诊疗所 设负压传染病看诊室 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 负压传染病看诊室设在综合诊疗所入口处外的一个角落，专门看诊疑似冠病、水痘，以及中东呼吸综合征等空气传播疾病患者。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所，除了设有负压传染病看诊室，也有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所，让病患获得更多样化的社区医疗服务，同时也提供更安全的看诊环境。武吉班让综合诊疗所昨天（10月2日）正式开幕，是国立大学综合诊疗所（NUP）旗下第七家综合诊疗所。诊疗所与信佳（Senja）轻轨列车站仅六分钟的步行距离，也靠近蔡厝港和武吉班让地铁站。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉班让综合诊疗所 国立大学综合诊疗所 综合诊疗所 义工上门解决家居脏乱 把危险的丢掉 把眷恋的留下 双语对话会——“防止外来干预法案”出鞘，剑指何方？