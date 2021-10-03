武吉班让新综合诊疗所 设负压传染病看诊室

位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所，除了设有负压传染病看诊室，也有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所，让病患获得更多样化的社区医疗服务，同时也提供更安全的看诊环境。

武吉班让综合诊疗所昨天（10月2日）正式开幕，是国立大学综合诊疗所（NUP）旗下第七家综合诊疗所。诊疗所与信佳（Senja）轻轨列车站仅六分钟的步行距离，也靠近蔡厝港和武吉班让地铁站。