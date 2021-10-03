巴西班让批发中心虽已重开 部分菜商未复业 供应受影响价格见涨 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 巴西班让果菜批发中心的商家因人手短缺导致供应暂时无法恢复正常，批发价的走向也难以预测。昨天在大巴窑1巷第127座巴刹有部分蔬菜的价格比往常高。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 巴西班让果菜批发中心目前有约七成商家恢复营业，不过部分商家和员工因染病、履行隔离令或还未获得聚合酶链式反应检测结果等原因，无法返回工作。巴刹菜贩的供应因此受影响，批发价提高连带影响零售价。巴西班让果菜批发中心虽已重开，但部分商家仍未恢复营业，导致一些巴刹菜贩的供应受影响，批发价提高，零售价跟着水涨船高。不过，一些菜贩为留住顾客，暂时没有涨价。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西班让果菜批发中心 实龙岗 大巴窑 巴刹 菜贩 菜价 疑因修车工具起争执 修车头手与车厂老板大打出手 宝宝旧衣制百衲被 新点子化为新事业