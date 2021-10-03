巴西班让批发中心虽已重开 部分菜商未复业 供应受影响价格见涨

巴西班让果菜批发中心目前有约七成商家恢复营业，不过部分商家和员工因染病、履行隔离令或还未获得聚合酶链式反应检测结果等原因，无法返回工作。巴刹菜贩的供应因此受影响，批发价提高连带影响零售价。

巴西班让果菜批发中心虽已重开，但部分商家仍未恢复营业，导致一些巴刹菜贩的供应受影响，批发价提高，零售价跟着水涨船高。不过，一些菜贩为留住顾客，暂时没有涨价。