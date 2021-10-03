防疫收紧 邻里商场周末人潮普遍减少

防疫措施收紧首个周末，邻里商场人潮普遍减少，外出的公众大多表示，办完事就回家，减少在外逗留的时间。

记者昨天走访几个邻里商场时发现，即使仍然允许堂食，不少食肆都没满座，不像过去几次堂食人数收紧到两人的情况。平时周末午餐时间连停车位都难找的淡滨尼商场人潮明显减少，进入商场也无须排队。金文泰商场的食阁Malaysia Boleh!也有很多空位，摊主与清洁工都估计，堂食的顾客少了35%。