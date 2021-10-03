防疫收紧 邻里商场周末人潮普遍减少 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 平时周末午餐时间都会挤满人，位于金文泰商场的食阁Malaysia Boleh！昨天人潮少了三四成，一眼望去有许多空座位。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 防疫措施收紧首个周末，邻里商场人潮普遍减少，外出的公众大多表示，办完事就回家，减少在外逗留的时间。记者昨天走访几个邻里商场时发现，即使仍然允许堂食，不少食肆都没满座，不像过去几次堂食人数收紧到两人的情况。平时周末午餐时间连停车位都难找的淡滨尼商场人潮明显减少，进入商场也无须排队。金文泰商场的食阁Malaysia Boleh!也有很多空位，摊主与清洁工都估计，堂食的顾客少了35%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小学离校考试 驳船码头 餐饮业 PSLE 冠病 疑因修车工具起争执 修车头手与车厂老板大打出手 宝宝旧衣制百衲被 新点子化为新事业