不满被问要如何打包 火爆叔丢物砸摊

不满被问要用盒子还是塑料袋打包，阿叔不知何故暴怒，拿柜台按铃、酱青瓶砸摊贩，惊动警方到场。

这起事件发生在前天晚上7时13分，地点是兀兰50道第888座购物中心。

遭殃的是鱼圆面摊贩林昭（67岁），他受访时表示，涉事阿叔在购物中心当清洁工，当天要打包米苔目。“我问他想装在盒子或塑料袋时，他不知何故忽然对我破口大骂，实在莫名其妙。”

林昭表示，阿叔疑似喝了酒，不断大喊要他出来，事后拿起摊位外摆放的按铃、酱青塑料瓶子和外带盒的塑料盖，逐一丢向他。

根据公众拍下的视频显示，涉事阿叔穿着蓝色上衣，对林昭比手画脚。林昭没多加理会，继续煮食，一名正在排队的女顾客则看不过眼，开口劝阿叔冷静，表示没有必要发火，但阿叔持续嚷嚷。

最终，另一名男顾客前来阻挡阿叔，大约几分钟后，阿叔便拿着食物离开。

完整报道，请翻阅2021年10月3日的《新明日报》。

林昭表示阿叔拿按铃和酱青瓶子丢他。

事后有食客报警

摊贩林昭没有受伤，但按铃坏了。他表示，五名警察事后到场调查，相信是有食客报警，不过阿叔已离开。“这是第一次遇到顾客动手挑衅，之前只碰见吃霸王餐或不讲理的顾客。”

警方受询时证实接获通报，警员到场后向涉事者讲解其法律追索权后，无需提供进一步支援。