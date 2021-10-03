加基武吉区域检测中心现一公里人龙 有人苦等两小时

位于加基武吉的区域检测中心，前天出现百名公众排队超过一公里，有人无奈表示近两小时才完成检测，因没完成检测就无法开工，只好硬着头皮排下去。

从事建筑行业七八年的郑永兴（52岁）平时每两周都要到位于惹兰达迈（Jalan Damai）勿洛北中学前校址的区域检测中心，接受聚合酶链式反应（PCR）检测，每次检测通常可在半小时内完成。

不过，前天（1日）下午1时45分，他照常前往例行检测，却发现排队队伍长达一公里，上百人从检测中心排到附近的组屋底层，直到下午3时45分他才完成检测，预计排队近两个小时。

据郑永兴观察，队伍中包括年长者、小孩和高风险工作者，几乎没有人敢擅自离开队伍。

“没有办法，我们一定要检测，如果没有检测结果（阴性）的话，就不可以去做工。”

他说，PCR检测结果一般在隔天出炉，他们须扫描检测结果QR码到系统，通过绿色认证后才可以开工。

问及是否担心感染风险，郑永新表示，所幸所有人都有遵守一米安全距离，他也已经完成两剂疫苗接种。

此外，政府迈向疫情稳定期，各行各业都须加强自行检测能力，除了每两周的PCR检测，郑永新每周都要在公司进行抗原快速检测（ART）。

他也补充说，每次保健促进局安排的检测时间都不同，他目前轮晚班，前天的长龙并没有导致他误工，不过表示“牺牲了一些睡眠时间”。

根据郑永新向记者展示的预约短信，他属于非客工宿舍员工，在预约时间的前30分钟可加入排队，他们也建议检测的前30分钟不要吸烟、吃饭或喝水。

《新明日报》已尝试向保健促进局询问了解情况。

八旬翁也等了1小时

81岁老翁接获健康风险警告（Health Risk Warning），排队等候一小时才完成检测。

《新明日报》记者昨午约3时到区域检测中心观察，发现没有民众埋怨排队需超过一个小时以上，他们称在场工作人员没有通知有关系统是否发生故障，或张贴告示通知。

从事房地产业的何小姐（41岁）告诉《新明日报》记者，其81岁父亲接获健康风险警告，由于他不谙英文，因此昨午陪同他到区域检测中心接受检测。

她说，排队整整一小时才算完成检测，因第一次来，不晓得其他人是否都需等那么久。

她觉得父亲至少还可站着排队，慢慢步行，但质疑如果其他行动不便的人也需排队检测，当局是否也考虑到这个问题。

据记者观察，昨天下午的情况已有所改善，未见公众排长龙。受访者指出，有七八个检测柜台投入服务。

完整报道，请翻阅2021年10月3日的《新明日报》。