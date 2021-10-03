公共游泳池旁喜见稻田菜园 收成送老人院

公共游泳池旁，喜见稻田和菜园！

最近到过后港4道的Activesg游泳池的公众，相信都对泳池周边的“田园景色”留下深刻的印象。这里别有洞天，泳池旁出现绿油油的稻米田，一株株的稻米格外显眼，稻米田旁还有个小菜园，种植羊角豆、茄子、番薯叶等蔬菜。

这片“田园风光”，在喧闹的都市中，尤其是游泳池旁确实难得一见，难怪李女士（70岁，退休人士）看到后感到很新鲜，第一时间拨打本报热线，要跟读者分享眼前的景象。

记者到场后发现，泳池旁有三处约12米长8米宽的园地，其中一处用来种植稻米，另外两处则是种植羊角豆、茄子、番薯叶、苋菜、空心菜和丝瓜等蔬菜。

负责管理菜园的泳池员工吕荣辉（63岁）受访时说，这片土地原本种植的花朵枯萎后曾荒芜了一段时间，直到去年9月结识了几名有园艺经验的义工，并在他们的协助下慢慢打造了这片小园圃。

吕荣辉表示，他们当起了城市农夫，起初只种植蔬菜，并把收成送到附近老人院。半年前，义工提议种植稻米，他们才开始尝试。

“起初因使用的泥土不对，稻苗都枯萎了，更换泥土第二次尝试，稻苗总算顺利成长，但几个月下来一直不见它开花，我们一度还以为失败，直到三个星期前终于冒出稻花，让我们开心不已。”

吕荣辉说，稻苗成长期间，曾有公众问他“为什么种野草？”，他于是立了一个写着“稻米”的牌子解答公众的疑惑。

这片小稻田开花以来，经过的人都会投入好奇的眼光，时不时会有公众驻足拍照，让他和义工感到很有成就感。

前来游泳的林女士（67岁，清洁工）受访时说，种植农作物的主意不错，它有观赏和食用价值，好过种一些观赏性植物。

完整报道，请翻阅2021年10月3日的《联合晚报》。

