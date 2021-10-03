疑因修车工具起争执 修车头手与车厂老板大打出手

一方称狗咬吕洞宾，一方却称对方恶人先告状！修车厂头手称自己好心借工具给隔壁修车厂，却无故被隔壁修车厂的老板刁难，甚至对他动手。修车厂老板则反指是对方先动手打人，并说对方当时喝了酒。两人各执一词，当晚一度扭打在地，惊动警察上门。

这起纠纷发生在克兰芝一带的汽车中心，事故发生在周四晚上（9月30日），该中心一间修车厂的老板和另一间修车厂的头手起争执后大打出手。

修车厂老板陈先生（24岁）受访时说，9月初发现一名员工私下把顾客车子拿到其他车厂修理，让他又惊又怒。该员工后来决定辞职，事发当天是该员工上班的最后一天，而另一间修车厂的头手则是该员工的好朋友。

他说：“我看到头手在我店里，就问他在拿什么东西？他不回答，我就继续问他，然后我们就打起来，当时他看起来是喝了酒。”

头手黄先生（35岁）则说，早前曾借工具给这名离职的员工，员工当天是叫他去查看还有没有未归还的工具。

黄先生说：“我好心借工具给他们，也没催他们还，现在还无端端被打。那个老板打了我左脸一巴掌，我的脸还被他的手表还刮伤流血，是他先动手我才还手的。接着，我要跑回自己修车厂，他还追出来，结果我们都跌倒在地上，他还踢了我的腹部一下。”

陈先生则反说是对方先动手，他当场报警后，警员上门了解情况。他说，无奈店内电眼坏了，无法还原打架的经过。

完整报道，请翻阅2021年10月3日《联合晚报》。

