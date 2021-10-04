本地多2057人染疫病例增幅放缓 六长者病逝 其中四人已完成接种

根据卫生部文告，六名死者年龄介于68岁至91岁，当中，四人已完成冠病疫苗接种，其余两人尚未接种。五人生前有潜在健康问题，其余一名未接种者没有已知病症。新增病例中，1676起为社区病例，373起来自客工宿舍，八起由境外输入。

我国昨天新增2057起冠病确诊病例，连续六天超过2000起，但增幅稍微放缓。再有六名年长者死于冠病并发症，累计死亡病例增至113起。

根据卫生部昨晚的文告，六名死者年龄介于68岁至91岁，这五男一女都是新加坡人。六人当中，四人已完成冠病疫苗接种，其余两人尚未接种。五人生前有潜在健康问题，其余一名未接种者没有已知病症。

新增病例中，1676起为社区病例，当中64％介于19岁至60岁，约四分之一超过60岁，其余一成是18岁以下的青少年或孩童。另有373起来自客工宿舍，八起由境外输入。

1337病患住院 更多需输氧和住加护病房

目前有1337名病患住院，其中250人需要输氧，比前天多七人。35人在加护病房，高于前天的31人。这285名重症病患中，242人是60岁以上的年长者，占85％。

不过，绝大多数确诊病患都无大碍，过去28天染疫的3万5017名病患中，98.1％属无症状或轻症，另有539人（1.5％）需要输氧，55人（0.2％）曾住进加护病房。

过去28天，有54名确诊病患因冠病逝世，当中29.6％已完成接种，70.4％尚未接种或未完成接种。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授前天在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，60岁及以上未接种疫苗的确诊病患，住进加护病房或因病逝世的风险更高。未接种病患中，有1.67％需要住进加护病房或死于冠病，是已接种病患的14倍。

截至前天，本地82％人口已完成接种，包括在全国疫苗接种计划下注射辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗的逾449万人。目前受邀接种追加剂的50万名年长者中，近28万人已打完追加剂，另有9万人已预约接种。

没出现新大型感染群

昨天没有出现新的大型感染群。卫生部正密切关注九个大型活跃感染群，其中七个是客工宿舍。它们是德福南1街9号宿舍、淡滨尼宿舍、裕廊本茱鲁二号宿舍、高琳二号宿舍（Cochrane Lodge 2）、建德宿舍（Kian Teck Hostel）、北海岸宿舍和Avery Lodge宿舍。卫生部强调，病毒是在客工宿舍住户之间传播，没有证据显示病毒传到宿舍以外，新病例此前都已隔离。

巴西班让果菜批发中心感染群再有三人染疫，总计240人，包括221名员工和四名商贸访客，其余15人与确诊病患同住。

卫理福利服务基督之光卫理关怀院（MWS Christalite Methodist Home）再增19起新病例，累计50起，当中49人是住户，一人是职员。

截至昨天中午，本地累计确诊病例共10万3843起。