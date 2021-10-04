防疫措施收紧 公园海边人潮锐减

防疫措施收紧，不少家庭在刚过去的周末减少外出，就连户外较通风的地点如海边的人潮也锐减。东海岸公园昨天的人流量下降至少一半。

多数景点人流不多

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根据国家公园局安全距离网站safedistparks，本地大多数公园，包括东海岸公园，昨天的人流量保持在低水平，而一些户外景点如裕廊中央公园、亨德申波浪桥（Henderson Wave）、麦里芝蓄水池和新加坡植物园有部分时段的人流量为中等水平。