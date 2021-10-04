防疫措施收紧 公园海边人潮锐减 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 防疫措施收紧，昨午的东海岸公园与之前相比，访客减少很多。受访的脚踏车出租店表示，访客人数和前几周相比减少约七成。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 防疫措施收紧，不少家庭在刚过去的周末减少外出，就连户外较通风的地点如海边的人潮也锐减。东海岸公园昨天的人流量下降至少一半。多数景点人流不多根据国家公园局安全距离网站safedistparks，本地大多数公园，包括东海岸公园，昨天的人流量保持在低水平，而一些户外景点如裕廊中央公园、亨德申波浪桥（Henderson Wave）、麦里芝蓄水池和新加坡植物园有部分时段的人流量为中等水平。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家庭 国家公园局 东海岸公园 人流量 口罩 冠状病毒19 接棒让家族品牌“牛”下去 户外运动公众增加意外频发生