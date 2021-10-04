数码奖学金得主 理工生立志投入科技领域 助更多国人掌握数码技能

从小对编码和网络安全充满热忱的林伟耀自去年开始担任义工，教导弱势青年使用各种电脑软件和应用后，下定决心日后投入科技领域，协助更多有需要的人掌握数码技能。

目前在新加坡理工学院修读信息安全管理文凭课程的林伟耀（18岁），是新加坡资讯通信媒体发展局的新加坡数码奖学金（Singapore Digital (SG:D) Scholarship）得主之一。