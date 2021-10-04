数码奖学金得主 理工生立志投入科技领域 助更多国人掌握数码技能

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年10月4日 5:00 AM

18岁的林伟耀（右）和21岁的沈思伶获颁新加坡数码奖学金，两人分别就读网络安全和电脑科学课程，希望日后为我国的科技领域作出贡献。（白艳琳摄）
18岁的林伟耀（右）和21岁的沈思伶获颁新加坡数码奖学金，两人分别就读网络安全和电脑科学课程，希望日后为我国的科技领域作出贡献。（白艳琳摄）

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从小对编码和网络安全充满热忱的林伟耀自去年开始担任义工，教导弱势青年使用各种电脑软件和应用后，下定决心日后投入科技领域，协助更多有需要的人掌握数码技能。

目前在新加坡理工学院修读信息安全管理文凭课程的林伟耀（18岁），是新加坡资讯通信媒体发展局的新加坡数码奖学金（Singapore Digital (SG:D) Scholarship）得主之一。

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