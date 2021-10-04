数码奖学金得主 理工生立志投入科技领域 助更多国人掌握数码技能 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 18岁的林伟耀（右）和21岁的沈思伶获颁新加坡数码奖学金，两人分别就读网络安全和电脑科学课程，希望日后为我国的科技领域作出贡献。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 从小对编码和网络安全充满热忱的林伟耀自去年开始担任义工，教导弱势青年使用各种电脑软件和应用后，下定决心日后投入科技领域，协助更多有需要的人掌握数码技能。目前在新加坡理工学院修读信息安全管理文凭课程的林伟耀（18岁），是新加坡资讯通信媒体发展局的新加坡数码奖学金（Singapore Digital (SG:D) Scholarship）得主之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨莉明 新加坡资讯通信媒体发展局 新加坡数码奖学金 接棒让家族品牌“牛”下去 户外运动公众增加意外频发生