利用城市农业推动可持续发展 “城食花园”获颁总统环境奖

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来自 / 联合早报

文 /
尹云芳

发布 / 2021年10月4日 5:00 AM

南洋女中是本届总统环境奖得主中唯一一个教育机构，校长黄君颖（中）认为营造一个有利于学生发展环保意识的环境很重要。图中另外两人为南洋女中负责环境教育的科学老师许振程（45岁，左）以及该校自然学会主席苏家慜（15岁）。
南洋女中是本届总统环境奖得主中唯一一个教育机构，校长黄君颖（中）认为营造一个有利于学生发展环保意识的环境很重要。图中另外两人为南洋女中负责环境教育的科学老师许振程（45岁，左）以及该校自然学会主席苏家慜（15岁）。

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种植番薯叶、小麦草和罗勒叶等可食用植物的过程，也能为参与者创造相互交流、锻炼身体的机会。城食花园希望在利用城市农业推动可持续发展之余，同时改善民众的身心健康。

城食花园（Edible Garden City）是今年总统环境奖的得主之一，他们通过城市农场、教育项目和推广可食用景观（foodscaping），鼓励新加坡人自己种植盘中餐。

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