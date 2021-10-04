利用城市农业推动可持续发展 “城食花园”获颁总统环境奖

种植番薯叶、小麦草和罗勒叶等可食用植物的过程，也能为参与者创造相互交流、锻炼身体的机会。城食花园希望在利用城市农业推动可持续发展之余，同时改善民众的身心健康。

城食花园（Edible Garden City）是今年总统环境奖的得主之一，他们通过城市农场、教育项目和推广可食用景观（foodscaping），鼓励新加坡人自己种植盘中餐。