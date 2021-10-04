利用城市农业推动可持续发展 “城食花园”获颁总统环境奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 南洋女中是本届总统环境奖得主中唯一一个教育机构，校长黄君颖（中）认为营造一个有利于学生发展环保意识的环境很重要。图中另外两人为南洋女中负责环境教育的科学老师许振程（45岁，左）以及该校自然学会主席苏家慜（15岁）。 字体大小: 小 中 大 种植番薯叶、小麦草和罗勒叶等可食用植物的过程，也能为参与者创造相互交流、锻炼身体的机会。城食花园希望在利用城市农业推动可持续发展之余，同时改善民众的身心健康。城食花园（Edible Garden City）是今年总统环境奖的得主之一，他们通过城市农场、教育项目和推广可食用景观（foodscaping），鼓励新加坡人自己种植盘中餐。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 环保 总统环境奖 南洋女中 接棒让家族品牌“牛”下去 户外运动公众增加意外频发生