去年筹得超过5万元 九龙会本周五直播慈善音乐会筹款10万 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 继去年在“狮子山精神在狮城”慈善音乐会上与九龙会会长陈文平（左二）合唱，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（右二）今年也将和陈文平合唱募款。（九龙会提供） 字体大小: 小 中 大 继去年通过“狮子山精神在狮城”线上慈善音乐会为志愿福利团体SPD筹得超过5万元，九龙会今年再接再厉，再次举办“从心出发”线上直播慈善音乐会，目标是为SPD筹得10万元善款。“从心出发”慈善音乐会将在10月8日（星期五）晚上7时30分举行，九龙会将携手国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、通商中国主席李奕贤，以及曾咏恒、徐丽梅、杨千荭、迪阳、黄伟深等歌手，为线上观众送上一个难忘和有意义的劲歌金曲之夜，演唱歌曲包括香港最经典的电视名曲和脍炙人口的流行金曲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 SPD 九龙会 接棒让家族品牌“牛”下去 户外运动公众增加意外频发生