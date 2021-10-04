去年筹得超过5万元 九龙会本周五直播慈善音乐会筹款10万

继去年通过“狮子山精神在狮城”线上慈善音乐会为志愿福利团体SPD筹得超过5万元，九龙会今年再接再厉，再次举办“从心出发”线上直播慈善音乐会，目标是为SPD筹得10万元善款。

“从心出发”慈善音乐会将在10月8日（星期五）晚上7时30分举行，九龙会将携手国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、通商中国主席李奕贤，以及曾咏恒、徐丽梅、杨千荭、迪阳、黄伟深等歌手，为线上观众送上一个难忘和有意义的劲歌金曲之夜，演唱歌曲包括香港最经典的电视名曲和脍炙人口的流行金曲。