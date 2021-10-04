接棒让家族品牌“牛”下去

罗宪彦不忍父亲经营多年的百兰阁牛肉粉生意无人继承，因此从收拾碗碟开始，一步步学习。虽然之前尝试开餐馆时因缺乏管理技能失败收场，不过他并未放弃，去年2月与生意伙伴林竑靼创立Chopsticks and Bibs饮食集团，重新建立和扩大牛肉粉品牌。

不忍拥有30多年历史的家族牛肉粉生意后继无人，罗宪彦不仅从父亲手中接棒，更在过去一年里积极扩张生意，把家族牛肉粉的品牌发扬光大。

百兰阁牛肉粉曾是百兰阁（Blanco Court）熟食中心的著名摊位之一，但该地段在上世纪90年代被征用，因此搬迁到桥北路熟食中心。

罗宪彦（29岁，图中）受访时说：“由于员工难请，父亲多年来独自经营摊位，但渐渐地也上了年纪，家中晚辈都不想当小贩，我却对做生意非常感兴趣，所以他决定给我机会试一试。”

罗宪彦深知当小贩不易，五年前父亲罗长虓（图右）让他接受的第一个训练就出乎他的意料。

“父亲让我从低做起，因此刚开始我负责在收档后洗碗和打扫摊位，磨练了一个多月后才开始学习如何烹饪。我原本对此感到非常沮丧，但之后自己经营生意才明白每个环节都同样重要，例如，通过亲手收拾清理碗碟，我们其实能更好地了解顾客是否喜欢我们的食物。”

经过一年训练，罗宪彦尝试开拓自己的生意，开设了第一家同名餐馆，但因缺乏管理经验而以失败收场。不过，他没有就此放弃，反而到商界打工学习如何经营管理，累积经验后才在去年2月与生意伙伴林竑靼（图左）共同投入15万元创立Chopsticks and Bibs饮食集团，重新建立和扩大百兰阁牛肉粉品牌。

“不料，疫情突然急转直下，还好我们有备而来，除了赢得顾客青睐，也吸引到一些食阁邀请我们入驻，因此得以在短时间内迅速扩张。在今年底前，我们将有五个食阁摊位和三家餐馆。”

他对自己能守住自家招牌感到欣慰，未来更计划帮助其他面对传承危机的老字号继续生存。